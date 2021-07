Zanano, è morto l'operaio 60enne caduto da una scala

È morto all'Ospedale Civile di Brescia l’operaio 60enne che era rimasto coinvolto ieri in un drammatico infortunio di lavoro in un cantiere di Zanano: l'uomo era in cima ad una scala quando è improvvisamente precipitato, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

Un dramma sulla cui dinamica hanno cercato di fare luce le indagini condotte nelle scorse ore dai tecnici delle Medicina del Lavoro dell’Ats e dei Carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia. A quanto emerso, le forze dell’ordine ritengono che la vittima - Roberto Bigini, nato in Toscana ma da oltre 20 anni residente a Brescia -, fosse al lavoro senza regolare contratto. Gli inquirenti non hanno infatti trovato riscontro giustificazione alla presenza del 60enne nel cantiere fra la documentazione esaminata fino ad ora.

Quanto alla sequenza fatale, Bigini si trovava sopra una scaletta nel cantiere allestito in via Galilei, nella zona industriale della frazione saretina, quando avrebbe all’improvviso perso l’equilibrio, precipitando per meno di due metri ma battendo violentemente il capo a terra. Immediatamente il collega che era con lui ha lanciato l’allarme.

Il 60enne ha lottato per la vita in ospedale per una notte, benché le sue condizioni fossero state valutate come molto critiche dal personale medico che aveva prestato le prime cure all'operaio. In mattinata, purtroppo, il tragico epilogo: l'uomo è stato dichiarato clinicamente morto e i familiari hanno autorizzato il prelievo degli organi per la donazione degli stessi.

