Trenino, percorsi e panchine: a Collio la speleoterapia è realtà

Dopo un anno di lavori, a partire dallo scorso primo aprile, il centro speleoclimatico alla miniera Sant’Aloisio, che vede Ski Mine come gestore, ha aperto i battenti. Quella di Collio è la prima realtà in Lombardia e della seconda in Italia di questo genere, che sfrutta la presenza all’interno delle gallerie, come ha stabilito con analisi specifiche un team di esperti, di condizioni ottimali per la cura di alcune patologie respiratorie.

La terapia si svolge entrando a bordo di un trenino nei cunicoli, dove si può sostare su panchine o camminare lungo i percorsi ad hoc. Per decidere se e come sottoporsi alla cura, nelle domeniche di aprile alle 10 sono in programma ingressi di prova con l’accompagnamento di guide.

Tutti i dettagli e le informazioni sull'edizione del Giornale di Brescia in edicola oggi, venerdì 5 aprile, scaricabile anche in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it