Nella Valgobbia che cambia oltre 500 case vuote

La valle del Gobbia vista dal satellite appare come un grande triangolo scaleno (una… Sicilia valligiana) fitto di costruzioni a sistema arterioso, zig-zagato dall’andamento orografico e dagli anni d’autentico tumulto edilizio come quelli dal 1950 al 1970. Segnatamente, nel decennio ’51-’61, si costruivano prima case ed officine e poi le strade con i servizi. Ora la valle non ha più spazi degni di tale concetto, per cui le aziende in espansione sono emigrate altrove e continuano a farlo se incalza la necessità.

La foto… siderale dà occasione anche d’una sorta di radiografia della realtà lumezzanese collocata nello spazio avaro di 31 chilometri quadrati, tenendo presente che si tratta in massima parte di zona montagnosa. Sono 24 le scuole tra pubbliche e private, queste ultime tutte dell’infanzia, nate più di cento anni fa a S. Apollonio e S. Sebastiano, meno… secolari quella di Pieve e del Villaggio Gnutti, più recenti quelle di Gazzolo e Valle. L’economia corre sui binari di undici sportelli bancari, diminuiti d’una cinquina con l’avvento del tele banking.

Meno sportelli, meno officine (ne sono emigrata più di cinquecento, tutte le maggiori soprattutto per questioni di spazio) e meno abitanti: dai 23 mila 786 del 2001 si è passati ai 22 mila 250 del 2017, ormai lontana, e probabilmente insuperabile, la cifra record di 24 mila e 49 abitanti del 2004. In compenso, se così si può dire, la classificazione sismica rassicura: la valle è zona a… scuotimento basso, di modesta entità. Altro punto dolente - causato dallo spopolamento conseguente (anche) alla fuga delle imprese che portano con sé la manodopera - le abitazioni vuote: sono almeno 500 gli appartamenti abbandonati, gran parte vanamente in vendita e conseguente precipitazione dei prezzi che in generale sono inferiori di almeno il 20-30 % a quelli di mercato nella provincia. E però Lumezzane è climaticamente privilegiata, situata tra i 400 ed i 700 metri d’altitudine, gode d’un clima fresco d’estate, di sole (quando c’è) e assenza di nebbia d’inverno, senza dire che è pressoché esente dal pericolo di inondazioni.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it