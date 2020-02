Nave: in arrivo la centralina che monitora la qualità dell'aria

Dopo due anni di trattative «inaugurate con un due di picche che non ci ha però dissuasi dal raggiungere il nostro obiettivo», spiega il sindaco Tiziano Bertoli, anche Nave avrà presto sul proprio territorio una centralina mobile per il monitoraggio dell’aria concessa da Arpa Lombardia.

Il suo arrivo è previsto per questa primavera e, tra l’estate e l’inverno prossimi, sarà spostata in diversi punti del paese per consentire al Comune di mappare i valori relativi all’aria respirata dai navensi e dagli abitanti dell’intera Valle del Garza. Caso Duferco...

