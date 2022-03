Lavori in vista, Sp 345 chiusa per un giorno a Villa Carcina

Domani, sabato 12 marzo, a partire dalle 6 e fino alla mezzanotte di domenica 13 marzo verrà chiusa la Sp 345 all'altezza della rotonda in località Ponte Pregno e sarà temporaneamente istituita una viabilità alternativa per permettere ad Asvt di eseguire lavori di posa di nuove fognature. Per ovviare all’interruzione della viabilità lungo la Provinciale sono state studiate due strade alternative: i veicoli provenienti da Brescia verso Gardone verranno deviati su via Murri con sbocco sulla controstrada di via Marconi. Chi scende verso Brescia dovrà imboccare il bivio di via Marconi-via Lavoratori Tlm in direzione di via Veneto e della SP345.

«Si tratta di un’opera del valore di circa 400mila euro che si inserisce nella più ampia attività di riqualificazione della rete fognaria in previsione dell’entrata in funzione del depuratore di Valle» spiega il presidente di Asvt Michele Gussago. L’intervento consentirà di eliminare due scarichi fognari, per un carico complessivo di 800 abitanti equivalenti, «che non riverseranno più nel fiume ma saranno convogliati verso il depuratore prossimo a diventare operativo» sottolinea Francesco Guidi, responsabile del settore ingegneria di Asvt.

«Chiediamo ai cittadini di avere un po’ di pazienza, anche perché lunedì sarà ripristinata la normale viabilità - afferma il vicesindaco di Villa Carcina Gianmaria Giraudini -: l’opera costituisce un ulteriore passo verso quel risanamento generale che sta interessando il nostro paese e la nostra valle».

