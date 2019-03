La scienza sostiene che il sole sia vita. Ma per lei quell’enorme palla infuocata non è altro se non fonte di un dolore che può scatenare reazioni «tanto forti da farti piangere». Questo, tuttavia, non l’ha mai ostacolata nel corso della sua esistenza: al contrario, ha messo tutte le sue capacità e il suo tempo nelle mani della ricerca per cercare di trovare una cura alla patologia rara che, oltre a lei, affligge altre 198 persone in Italia.

La storia della navense Francesca Granata, oggi ricercatrice al Policlinico di Milano, va raccontata perché questa ragazza di 34 anni è un esempio di tenacia e di amore per la vita. La malattia di cui soffre, la Protoporfiria Eritopoietica, è genetica e consiste in una fotosensibilità molto grave che le creme solari non possono prevenire: l’esposizione al sole anche solo per poco tempo causa nel soggetto forte bruciore, dolore e prurito.

