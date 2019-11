«In piazza con noi»: segui la diretta da Lodrino

Lo spirito del martire dona il nome al tempio dello sport, la memoria di padre Remo Prandini viene intestata al nuovo centro sportivo di Lodrino, la cultura morale e della memoria di una comunità per il suo personaggio più caritatevole, si innalzerà oltre ogni nuvola.

Il cemento dello sport, il cemento del dono della vita per gli altri, il cemento della memoria produrranno un lievito di vita sociale cementato per il futuro. Padre Remo Prandini perse la vita nella missione boliviana, nei gorghi e nelle fauci di un torrente, alla vigilia di Natale del 1986. Assisteva i fratelli buoni e indigenti, mise la vita a disposizione di una rinascita sempre sospesa sul crinale dell’abisso. Si spense il suo corpo, non si spegne il fuoco dei lodrinesi, dell’ammirazione purificatrice e tutelatrice di un padre cattolico salesiano, morto laggiù e sempre sopra il cielo di Lodrino a benedire i compaesani.

Oggi alle 11 «In piazza con noi» sarà in prima fila, accanto al sindaco e al parroco, alle autorità bresciane per il taglio del nastro del centro sportivo, ricordando la forza originaria di una terra da cui sono sorti questi uomini coraggiosi, per rinnovare il patto spirituale con una fede sempre rianimata allorché si alimenta di esempi e di sacrifici immani, anzi, di sacrifici dis-umani, fuori dalla portata di ogni persona, poiché si originano nel mistero dello Spirito.

Clara Camplani, nata nei dintorni, conosce queste terre come le sue tasche e Marco Recalcati ha l’esperienza stagionata di chi studia e sta fuori studio. Intorno al programma si concentrano altre presenze, altri gruppi di vita. Insieme si andrà alla scoperta di contrade assetate di compagnia, di pendii carichi di funghi. Ci hanno spiegato che l’umidità è più importante dell’acqua e dunque quest’anno crescono funghi sulla porta di casa. Gli alpini usciranno dalle residenze della loro anima per restituire a chi lo desidera i simboli delle loro operazioni storiche e di cronaca. Ce la mettiamo tutta e voi, amici di Teletutto, del giornale, del web, della radio non dimenticatevi di chi non vi dimentica.

