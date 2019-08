Il progetto «Europa in Comune» si aggiudica 31mila euro

È una vittoria che ha il sapore della democrazia quella portata a casa dall’Informagiovani del Comune di Sarezzo, che di recente si è aggiudicato un finanziamento di 31.668 euro nell’ambito del programma «Erasmus + gioventù».

Il progetto vincente, che punta a favorire il dialogo tra i giovani e il mondo della politica, si chiama «Europa in Comune» ed è stato ideato proprio dall’Informagiovani di Sarezzo. Capofila del progetto è il Comune, unito in partnerariato con il Comune di Cinisello Balsamo e con Anci della Lombardia. Con il denaro che si è aggiudicato l’Informagiovani andrà a «creare dei percorsi di formazione e informazione rivolti ai giovani amministratori neo eletti alle comunali - spiega Gloria Lombardo, coordinatrice del progetto e responsabile dell’informagiovani di Sarezzo -: per un anno andremo in sei differenti comuni della Lombardia e attraverso i ragazzi e i formatori dei forum giovanili di Sarezzo e Cinisello Balsamo cercheremo di capire in che cosa consiste e qual è l’importanza della partecipazione dei giovani ai processi democratici».

I gruppi faranno tappa a Lecco, Mantova, Pavia, Brescia, Varese e Milano. L’iniziativa partirà tra pochi mesi, in ottobre, per culminare con un evento finale nell’estate del 2020 alla sede di Anci Lombardia. «Europa in Comune» è la continuazione del progetto, portato avanti sempre dall’Informagiovani con l’intento di far avvicinare i giovani al mondo della politica, «Idee in Comune». Quest’ultimo è stato premiato dalla Commissione europea come secondo miglior progetto della sua categoria dell’anno 2018.

