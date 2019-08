Fra condutture e cubi in porfido, agosto di grandi manovre

Lumezzane oggi: un cantiere aperto. Tre zone, tutte importanti per il traffico veicolare, sono chiuse, parzialmente chiuse o richiedono una variazione della viabilità.

Cominciamo dalla prima, via Mazzini-via Roma, dove verrà rifatta la pavimentazione in porfido, partendo dall’ex asilo di san Sebastiano, fino all’incrocio con via Veneto. La via è stata interessata già in passato, due volte, dal rifacimento del porfido, ma il risultato è sempre stato parziale. I lavori si svolgeranno per tutto il mese di agosto. La via è molto utilizzata dagli automobilisti, in alternativa a via Marconi, per raggiungere sant’Apollonio e le scuole Serafino Gnutti e Maria Seneci. «La scelta del periodo d’intervento - sottolinea il sindaco Facchini - è legata al periodo delle ferie».

Altro cantiere riguarda via De Gasperi a Piatucco, oggetto di un mese di interventi, col traffico regolato da un semaforo o dal personale dell’azienda. I lavori, in più step, interessano la posa di conduttore per acquedotto - per alcune perdite - e fognatura. Il cantiere non è però finito, anche se la strada è stata sistemata: i lavori proseguiranno ora fino all’altezza della via che collega via De Gasperi e via Matteotti. «Si tratta di opere previste nel piano pluriennale delle opere di Asvt - dice Andrea Zuccoli, responsabile dell’ufficio tecnico - . Abbiamo chiesto che ci siano degli interventi a blocchi per ridurre i disagi ai cittadini».

Il maggiore intervento in corso, quello certo più lungo, interessa la posa del collettore che da Lumezzane si collega con quello della Valtrompia. I tratti realizzati per ora sono quelli dalla località Termine a Valle, da Mezzaluna alla curva dei Matie, innesto con via Mainone. Quello in corso interessa Valle-Mezzaluna, ed in futuro ci sarà poi quello che da via Mainone arriverà a via Rango. «L’intervento in corso a Valle-Mezzaluna -dice Zuccoli - era previsto inizialmente di notte, ma il carotaggio ha mostrato che sotto asfalto c’è della roccia, che richiede l’utilizzo del martello pneumatico. Ovvio che non è utilizzabile di notte. Abbiamo fissato un incontro per il 26 agosto per decidere poi, con la fine del periodo delle ferie, quale piano adottare».

La viabilità modificata, creata ad hoc per i cantieri, potrà in futuro servire in caso di necessità per collegare la zona industriale ed il centro cittadino in caso di chiusura di Via Brescia.

