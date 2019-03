Festa per i 10 anni dell’asteroide «Lumezzane»

Il centro studi e ricerche Serafino Zani giunto al 36° anno di attività, ha in serbo un marzo ricco di appuntamenti riuniti nell'iniziativa «Scienza per tutti». Le attività si svolgono non solo all'osservatorio sul colle S. Bernardo e al planetario di via Mazzini, ma anche al Museo di scienze naturali di Brescia. Il primo appuntamento in Valgobbia è fissato per domenica 10 marzo, alle 16 al Planetario. Mario Benigna, uno dei soci del centro, terrà la proiezione, rivolta ai bambini e alle famiglie, «Alla scoperta del Planetario». L’appuntamento cade in occasione della Giornata internazionale dei Planetari.

Il centro studi valgobbino si segnala anche per il decennale del riconoscimento del nome «Lumezzane» dato all'asteroide scoperto qualche tempo prima da Marco Micheli e Gianpaolo Pizzetti dell'osservatorio Serafino Zani. Il diametro presunto dell'asteroide Lumezzane, è di 3,3 km; la distanza dal sole va dal minimo di 2,07 Unità Astronomihce (pari alla distanza media tra la Terra e il Sole, circa 150 milioni di km) ad un massimo di 3,13 U. A.; la luminosità al momento della scoperta è pari ad una luce di 7W, posta a 300.000 km. Dovesse cadere sulla terra coprirebbe un'area come la Valgobbia e formerebbe una montagna alta come l'Adamello.

Il legame di Lumezzane con il centro presente da 35 anni sul suo territorio è sempre stato proficuo, con il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie che possono frequentare le due strutture presenti in paese. L'Osservatorio è aperto da maggio a settembre ogni sabato alle ore 21, con esclusione dell'ultimo sabato del mese, ad ingresso libero. Negli altri mesi è aperto invece il Planetario di Lumezzane di Via Mazzini. Entrambe le strutture sono aperte ogni giorno su prenotazione per scuole e gruppi organizzati (tel. 030- 872164).

La visita all'osservatorio sul colle S. Bernardo consiglia alle famiglie di programmare un pic-nic nelle aree attrezzate appositamente realizzate dall'associazione Amici di S. Bernardo. In entrambe le strutture ci sono attività specifiche per bambini e famiglie.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it