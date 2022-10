Dopo 51 anni ritrovano il commilitone sardo grazie a Facebook

Si sono ritrovati dopo 51 anni dal servizio militare i lumezzanesi Giuliano Bossini e Luciano Bianchi, con il sardo Mario Contu. Entrambi i lumezzanesi erano avieri della Vigilanza Aeronautica Militare a Viterbo nel 1971, al centro reclutamento reclute (Car), e facevano parte del 54° corso del primo Battaglione. La rinnovata conoscenza è avvenuta grazie a Facebook.

I bresciani presenti in quell’anno a Viterbo, tra primo e secondo Battaglione, erano almeno 15, ma il legame con Contu è stato tenuto in particolare da Bianchi e Bossini. «Quando uscivamo a cena - dice Bianchi - il nostro gruppo di bresciani si allargava continuamente a tutti e tra i frequentatori c’era anche Mario. Qualche tempo fa sono stato contattato proprio da lui su Facebook».

Visto che anche Bossini si ricordava dell’amico sardo, i due, con le rispettive famiglie, si sono recati in Sardegna, alla Maddalena, dove oggi vive Contu. Questi durante il servizio militare faceva la spola tra Viterbo e Roma con la motocicletta per recapitare documenti: a Roma rimase poi per tanti anni, prima di tornare in Sardegna.

I lumezzanesi sono stati alla Maddalena per una settimana, apprezzando la guida turistica dell’ex commilitone, la gentilezza e le indicazioni su come muoversi al meglio. In futuro Contu è atteso in Valgobbia, dove di sicuro gli sarà riservata la stessa bella accoglienza ricevuta dai valgobbini.

