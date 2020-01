Dissequestrato il cantiere, l’autostrada può ripartire

L’autostrada della Valtrompia può ripartire. Dopo più di un mese dai sigilli messi dal nucleo di polizia giudiziaria di Arpa Lombardia, lunedì sera il Tribunale ha disposto il dissequestro: la movimentazione della terra effettuata nell’area di Codolazza, tra Concesio e Villa Carcina, per il giudice è infatti avvenuta rispettando la norma.

Così i lavori per realizzare il raccordo autostradale possono rimettersi in moto. Ruspe e operai possono tornare in via Maravagne, dove dallo scorso settembre l’impresa Salc (gruppo Salini) ha iniziato le operazioni per allestire il cantiere, fa sapere il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it