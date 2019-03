Comitato per l’autonomia: referente è Alessandro Ruffini

Negli scorsi giorni è stata avviata nel Bresciano la campagna di tesseramento per l’adesione al Comitato Rete 22 ottobre per l’Autonomia, nato lo scorso 22 febbraio con l’obiettivo di promuovere azioni finalizzate al riconoscimento dell’autonomia della Lombardia dopo il referendum del 22 ottobre 2017.

Referente del Comitato per Brescia e provincia è Alessandro Ruffini, attualmente consigliere di minoranza a Gardone Valtrompia. «Con il referendum oltre 5 milioni di cittadini veneti e lombardi si sono espressi senza se e senza ma a favore dell’autonomia delle due Regioni motore dell’intero Paese: il Veneto e la Lombardia, ma l’autonomia rimane ancora oggi un progetto ancora sulla carta - afferma Ruffini -.

Il Comitato Rete 22 Ottobre per l’Autonomia, apartitico, si propone di promuovere azioni finalizzate al riconoscimento di una piena autonomia per le regioni a partire da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che vada al di là di quanto in negoziazione con il Governo per l’ottenimento di quanto previsto dagli articoli 116 e 117 della Costituzione».

Gli interessati possono contattare Ruffini via mail (rete22ottobre.brescia@gmail.com) o allo 339.8031495.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it