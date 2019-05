Cittadinanza attiva: «Idee in comune» premiato dall’Europa

Il risultato più emozionante della sua storia arriva proprio nel ventesimo anniversario dell’apertura dello sportello Eurodesk. È stato un anno davvero importante per l’Informagiovani di Sarezzo, il cui progetto di cittadinanza attiva dedicato al mondo giovanile è stato premiato, nel mese scorso, da parte della Commissione Europea, come seconda miglior iniziativa a livello nazionale su questa tematica.

«Idee in Comune», di cui proprio Sarezzo era capofila, ha infatti coinvolto nel corso del 2018 cinque diverse realtà impegnate nel mondo giovanile tra Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, per un totale di circa cinquecento ragazzi sul territorio italiano, che si si sono cimentati a riflettere su temi di cittadinanza attiva e a proporre idee per il proprio imminente futuro. La premiazione, a cui ha partecipato una delegazione dei giovani di Sarezzo accompagnati dalla responsabile di Informagiovani Gloria Lombardo, si è svolta proprio all’interno delle strutture del palazzo del Parlamento Europeo a Bruxelles.

«Pur essendo arrivati al secondo posto nelle scelte della Commissione, il nostro progetto è stato scelto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani proprio come la sua iniziativa di punta e qu`esto ci ha dato una enorme soddisfazione - spiega Lombardo -. Questo risultato arriva nell’anno del ventesimo anniversario di apertura dello sportello Eurodesk, realtà europea che ha il compito di diffondere le iniziative di politica giovanile dell’Unione e di cui Sarezzo è da qualche anno responsabile provinciale, avendo ereditato questo compito dopo la chiusura delle vecchie province. Con questo traguardo si chiude, forse, un ciclo di iniziative durato alcuni anni». Con la certezza, tuttavia, che le «idee in Comune» non potranno mancare.

