A Gardone torna lo «spettacolo» di scienza e tecnologia

La collaborazione con l’Istituto di Fisica nucleare e la mostra «Archeoplastica» sono solo due delle novità che caratterizzano l’ottava edizione di «Quantum - Science & Innovation week» in programma da lunedì 17 a sabato 22 ottobre a Gardone.

Il ricco palinsesto di quest’anno, fatto di incontri, seminari, laboratori, mostre, spettacoli e testimonianze dirette, «sarà incentrato sui temi della sostenibilità e del digitale e mira a portare la scienza fuori dai laboratori e dalle università per metterla a disposizione di tutti» spiega l’assessore alla Progettazione integrata territoriale del Comune di Gardone Pierluca Ghibelli, mente della manifestazione insieme alla collega Emilia Giacomelli (Cultura e Istruzione).

Il programma

Presentato ieri in Broletto - la Provincia sostiene l’iniziativa - dopo due anni «Quantum» torna ad essere completo e a coinvolgere il territorio e la scuola. «Sono già 700 i ragazzi iscritti ai laboratori che verranno proposti durante la settimana - racconta Giacomelli -. Gli alunni delle secondarie faranno anche da Ciceroni alla mostra». Quest’anno, per la prima volta, il Rotary Club Valtrompia ha deciso di scommettere sulla Settimana della scienza e dell’innovazione insieme ai club gemellati di Tarare (Francia) e Nagold-Herrenberg (Germania).

Da lunedì a sabato Villa Mutti Bernardelli ospiterà la mostra «Leggiamo la scienza» e «Archeoplastica - Il museo degli antichi rifiuti spiaggiati», peculiare esposizione di rifiuti di plastica ... da spia, molti dei quali risalenti agli anni ‘70, ‘80 e ‘90 del secolo scorso, che Enzo Suma ha raccolto e collezionato con l’obiettivo di sensibilizzare sul problema dell’inquinamento dei mari e non solo. Due saranno anche le escape room (su prenotazione) allestite a Villa Mutti: «All you can eat» a cura di Escape4Change ed «HEPScape» sulla fisica delle particelle.

Nell’arco della settimana si susseguiranno laboratori e conferenze: si parte lunedì alle 20.30 ai capannoncini del parco del Mella con «Come mangeremo e vestiremo nel futuro?» per passare, mercoledì, a riflettere sulle modalità di produzione e di consumo che coinvolgono l’energia e il cibo. Per vedere «La Traviata» di Giuseppe Verdi come non la si è mai vista, ovvero a 360 gradi indossando dei particolari oculus, si potrà partecipare allo spettacolo in programma giovedì alle 17.30 e alle 20.30 a Villa Mutti.

La seconda edizione di Valtrompia Open Innovation Lab «si concentrerà sulla filiera della distribuzione, sulla possibilità di ridurre la produzione di packaging» annuncia Alice Podestini dell’area Cultura della Comunità montana.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it