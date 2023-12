Si ribaltano con l'auto a Lavenone: paura per due turisti

Paura per una coppia di turisti a Lavenone, che poco dopo mezzogiorno si è ribaltata con l’auto lungo la 327 del Caffaro dopo aver divelto un muretto. I due, entrambi di 76 anni, sono stati portati in ospedale in codice giallo.

La coppia di Varese stava viaggiando verso il Trentino è stata coinvolta nell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver affrontato la curva che gira a destra in uscita dal paese e aver percorso un centinaio di metri in rettilineo, l’uomo alla guida ha accusato un malore e ha perso il controllo della sua Skoda. La vettura, spostandosi quindi sulla destra, ha centrato in pieno una ringhiera e un muretto in pietra e cemento, prima di prendere il volo, girarsi su se stessa e finire a ruote all’aria.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco da Salò per mettere in sicurezza l’auto e gli uomini della Provincia per puntellare il muretto ed evitare che crollasse del tutto nel vicoletto sottostante. Per soccorrere la coppia, effettuare i rilievi e sgomberare auto e detriti, ci sono volute quasi due ore. Nel frattempo la strada è stata chiusa e si sono formate code lunghe chilometri in entrambi i sensi di marcia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it