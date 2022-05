Sbalzata dalla moto: la vita di Barbara de Donatis si spezza prima del matrimonio

La tragica notizia della morte di Barbara de Donatis a causa di un incidente stradale avvenuto in Trentino è arrivata un po’ alla volta a Vestone. Abituati a sapere tutto dai social, ma non trovandone subito riscontro in rete sui quotidiani online, per un paio d’ore in molti hanno pensato che si trattasse di un errore, che quella «voce» riportasse erroneamente di un incidente mortale che c’era stato in effetti nella vicina Storo, che però non coinvolgeva nessun abitante della cittadina valsabbina. Diciamo che faceva comodo a tutti, ed era consolante, credere che non fosse successo nulla.

La realtà, purtroppo, col passare delle ore si è presto fatta avanti con prepotenza: «È vero è

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it