Quelle cene del venerdì a base di uccellini: titolare nei guai

Il titolare di un ristorante di Serle è finito nei guai per le cene del venerdì sera a base di uccellini. Che sono vietati. Prima dell’arrivo dei commensali sono arrivati al ristorante i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gavardo e del Reparto Operativo SOARDA impegnati nella campagna di controlli antibracconaggio denominata Pettirosso, che hanno trovato il titolare in cucina con alcuni esemplari di tordo in cottura.

Estendendo il controllo a tutto il locale ed alle pertinenze, i militari hanno sequestrato altri 222 esemplari, tra cui tordi, fringuelli, pettirossi e balie nere, tutti spiumati e riposti in piccoli vassoi di alluminio all’interno di due congelatori.

«La pratica è ormai da anni vietata su tutto il territorio nazionale, infatti l’art. 21 c.1 lett. bb) della L. 157/1992 vieta la commercializzazione di tutti gli esemplari di avifauna selvatica, anche relativamente alle specie cacciabili, fatta eccezione per il fagiano, il colombaccio, il germano reale, la starna e la pernice rossa e di Sardegna» spiegano gli inquirenti.

Il titolare del ristorante, privo di licenza di caccia, non ha saputo giustificare la provenienza della selvaggina rinvenuta e pertanto, oltre ad essere stato denunciato per i reati di commercializzazione di avifauna, detenzione avifauna protetta e particolarmente protetta, e ricettazione, rischia anche una multa tra i 750 e i 4.500 euro.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it