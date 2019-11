La nuova vita della caserma Zanardelli di Anfo

Con l'inaugurazione della caserma Zanardelli si apre il nuovo capitolo dell'affascinante storia della Rocca d'Anfo. La porta d'accesso alla fortezza napoleonica, grazie a Regione Lombardia, Comunità Montana della Valsabbia e Fondazione Cariplo, oggi si è spalancata a grandi e piccini.

Per i bambini, in particolare, è stata studiata una mappa che verrà distribuita in anteprima in primavera con il Giornale di Brescia e che sarà strumento utile per i laboratori che proprio nell'ex caserma verranno organizzati prima della visita alla Rocca.

Inaugurazione che è stata tramessa in diretta da Teletutto nella puntata di questa domenica di In piazza con noi. Scrosciante e ininterrotta la pioggia che si è abbattuta su Anfo, ma che non ha fermato i 150 che sono saliti alla Rocca per la visita guidata.

Evento nell'evento, la consegna del premio «Rocca d’Anfo je t'aime» allo chef pluristellato del ristorante Miramonti l'Altro, Philippe Léveillé, da 35 anni nel bresciano, ma di origini francesci. Un premio segno e simbolo di un legame tra l'Italia - la Valsabbia in particolare per l'occasione - e la Francia a un grande chef che ha portato l'eccellenza bresciana nel mondo e che, per l'occasione ha preparato e offerto in degustazione un risotto dedicato alla Rocca d'Anfo e realizzato, riso a parte, solo con prodotti tipici locali.

