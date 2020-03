La «frontiera» di Ponte Caffaro ci riporta indietro di 105 anni

Per un’oretta, fra le 14 e le 15 del pomeriggio di ieri, è sembrato che la macchina del tempo avesse riportato Ponte Caffaro a prima del 24 maggio di 105 anni fa, quando sul ponticello che attraversa il torrente che scende da Bagolino c’era la frontiera fra Italia ed Austria. Carabinieri di stanza nel vicino Trentino ed agenti della Locale al posto dei doganieri, per controllare chi usciva dalla Lombardia. Se lo facevi perché ci abiti oppure per lavoro, passavi. Altrimenti no: l’indicazione era di tornare nella «zona arancione».

Così del resto prevede...

