«In piazza con noi»: viaggio lungo il fiume Chiese

Puntata speciale di In Piazza con noi questa domenica a partire dalle 11 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre. Nell’ora e mezza di diretta, infatti, non racconteremo solo le bellezze, le particolarità e le eccellenze di un unico comune, bensì di un fiume intero, il Chiese. Fiume che scorre per 160 chilometri dal monte Fumo in Trentino, dove nasce, sino ad Acquanegra nel mantovano, dove sfocia nell’Oglio, dopo aver attraversato numerosi comuni bresciani.

Federazione

Un fiume che unisce i territori e le persone e vuole divenire sempre più collante culturale tra le comunità delle terre che attraversa, grazie alla Federazione del Chiese che ha scelto la nostra trasmissione per farsi conoscere al grande pubblico e per raccontare la sua storia. Nata nel 2018 come «Tavolo delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d’Idro» oggi la Federazione del Chiese conta ventotto componenti che mensilmente si incontrano con l’obiettivo di salvaguardare unitariamente l’intero corpo idrico.

Il parco del mulino a Gavardo - © www.giornaledibrescia.it

«La nostra Federazione – dice il presidente Gianluca Bordiga – grazie alla capillare presenza sull’intera asta del corpo idrico del Chiese (garantita dai delegati incaricati dalle undici amministrazioni comunali che hanno aderito al Protocollo d’intesa) coordina gli incontri promossi sul territorio per affrontare le complesse tematiche che gravitano attorno al fiume Chiese». «Gli incontri avvengono sempre in luoghi diversi - specifica - proprio per dare uguale importanza ad ogni luogo e ad ogni realtà che appartiene alla Federazione e che condivide con noi la volontà di preservare l’autenticità e la salubrità delle acque, valorizzando nel contempo i territori lambiti dal fiume». Dal 2021 la Federazione pubblica anche la rivista bimestrale «Acqua del fiume Chiese che unisce» che conta oggi trecento abbonati, in modo da garantire una precisa e corretta informazione e un costante approfondimento sullo stato di salute del fiume nelle sue Cinque macro aree e per dare conto, nel contempo, delle iniziative intraprese a tutela del patrimonio ambientale di questo ricco corpo idrico.

Protagonisti

La diretta di domenica mattina di In piazza con noi sarà dunque una sorta di viaggio lungo il fiume Chiese per conoscerne ed apprezzare peculiarità e bellezza. Un viaggio che noi abbiamo già percorso e che, vi assicuriamo, ci ha arricchito ed emozionato per la limpida ricchezza del fiume Chiese. Le nostre telecamere si accenderanno da un luogo simbolo del percorso bresciano del fiume, l’area attorno al mulino di Gavardo.

Il sindaco Davide Comaglio ha dato piena disponibilità alla proposta, sollecitata dal presidente della Federazione Gianluca Bordiga e dal nostro Massimo Grandi, e gli allestimenti sono in corso. Si lavora insieme affinché domenica tutto rappresenti e racconti al meglio il fiume Chiese.

