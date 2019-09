Barbara Poli terza ai mondiali di Dragon Boat

Si chiama Barbara Poli, ha 45 anni ed è di Vobarno. Barbara è stata l’unica donna bresciana convocata per partecipare ai Campionati del mondo di «Dragon Boat» che si sono svolti nei giorni scorsi a Pattaya, in Thailandia. Si tratta di una competizione che ha visto schierate ben 39 nazioni, tra cui la nazionale italiana, e la partecipazione di circa quattromila atleti. Una trasferta fortunata visto che l’atleta vobarnese torna a casa con una medaglia di bronzo, conquistata sulla distanza di 9mila metri nella categoria Senior A femminile.

Un impegno estenuante quello di Barbara, che è stata anche l’atleta che ha partecipato a più gare: ben sedici in cinque giorni di dure competizioni. Così è arrivato il bronzo, ma sono arrivati anche ottimi piazzamenti come i due quarti posti nei 900 e nei 500 metri. Nel complesso la nazionale italiana su 17 gare disputate è riuscita a raggiungere la finale per ben 16 volte, portando a casa una medaglia d’oro, una d’argento ed una di bronzo, e innumerevoli quarti posti, risultato molto lusinghiero, tanto più che è stato raggiunto nel territorio di chi questo sport lo ha inventato.

Barbara Poli gareggia per i colori della Canottieri Brescia. Il suo percorso con la nazionale è iniziato circa 3 anni fa, passando attraverso innumerevoli e faticosi stage ed allenamenti con la squadra nazionale, per proseguire poi con i campionati europei per nazioni svoltasi nell’agosto 2018 a Brandeburgo, dove ha conquistato con il team Italia ben 5 medaglie: 3 argenti e due bronzi. I mondiali sono arrivati di conseguenza e pienamente meritati. Tra i protagonisti del mondiale, oltre a Barbara Poli che riveste il ruolo di capitano e vice-presidente del team bresciano, ci sono altri due atleti della Canottieri Brescia. Si tratta di Marco Fenaroli che è l’allenatore del team bresciano e di Dimitri Avrumutoi, fortissimo atleta della categoria «premier».

