Tragedia al Presena, per la Carosello «una disgrazia fatale»

C’è grande cordoglio, a cavallo tra Vallecamonica e Trentino, per la tragica scomparsa, nella mattinata di lunedì, di Giovanni Delpero, dipendente della società Carosello Tonale, rimasto schiacciato negli ingranaggi della cabinovia mentre stava effettuando delle manutenzioni.

Ieri il gruppo per cui lavorava si è detto «sgomento e senza parole» per quanto accaduto. La Carosello ha precisato che l'impianto funziona regolarmente e non è sottoposto a sequestro, ma è stato chiuso in segno di cordoglio e così sarà fino al giorno del funerale: riaprirà sabato.

La società parla di «una disgrazia fatale e del tutto imprevista» e aggiunge di avere «piena fiducia nell'operato della magistratura, confidando nell’esito delle indagini». La Carosello, insieme al consorzio Pontedilegno-Tonale ha infine parole di elogio per un dipendente che lavorava da diversi decenni per la società: «Ci uniamo al dolore della famiglia: Giovanni era una persona stimata da tutti, apprezzata per l'impegno, la passione e lo spirito di squadra che ha sempre profuso. Un esempio d'amore per il suo lavoro e per la sua valle, che ricorderemo per sempre». Giovanni Delpero, 58 anni, risiedeva a Vermiglio (Trento).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it