Tempesta sferza la Valcamonica: frana a Angolo Terme, famiglie evacuate

Una tempesta violentissima con forte vento, durata poco più di mezzora, ma che ha causato ingenti danni a Angolo Terme. In via Lorenzetti, la strada che collega il centro con la frazione di Terzano e lungo la quale sorgono numerose abitazioni, una frana - con un fronte di oltre 30 metri - ha travolto e abbattutto il muro di contenimento, riversando sulle case sottostanti terra e fango. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, non ci sono feriti.

Gli abitanti di cinque case (tre ai piedi e due a monte) coinvolte nello smottamento, ora inagibili, sono state evacuate. In totale una trentina le persone coinvolte. Le famiglie hanno trovato ospitalità da amici e parenti, mentre per gli altri il Comune ha provveduto alla sistemazione in hotel: alcuni all'albergo Dovina e altri al rifugio Lago Moro. Restano sotto osservazione anche le case che si trovano sulla via sopraelevata rispetto a quella franata, dove tra l'altro proprio questa settimana era stato aperto un cantiere.

La strada è stata naturalmente chiusa, così come Viale Terme.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco volontari di Darfo, alle prese con la conta dei danni e le prime operazioni di messa in sicurezza, che però potranno essere completata solo nella giornata di domani. Al momento, la pioggia è cessata ma l'allerta gialla diramata da Regione Lombardia perdurerà fino a domani pomeriggio.

Si segnalano anche problemi alla viabilità lungo la statale 42, dove sono caduti diversi alberi all'altezza di Piancamuno, oltre a diversi allagamenti in tutta la zona.

Numerosissimi gli interventi dei Vigili del fuoco anche in Franciacorta, oltre che nel resto della Valcamonica. Alberi abbattutti, tetti divelti e strade allagate hanno costretto i Vvf a intervenire d'urgenza in diverse località, tra cui Rogno, Darfo Boario Terme, Artogne, ma anche Paratico, Corte Franca e Travagliato.

