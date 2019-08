Sogno olimpico nel 2026, scende in campo anche la Provincia

Continua a far discutere il sogno olimpico in alta Valcamonica: dopo l'incontro in Regione dei giorni scorsi tra i rappresentanti dell'area con i vertici del Pirellone, per chiedere di ospitare una gara delle Olimpiadi 2026 sulle nevi di Ponte-Tonale, ora è il presidente della Provincia Samuele Alghisi a uscire allo scoperto. «Raccogliendo le istanze del territorio - ha dichiarato - mi faccio portavoce di un evento che sicuramente darebbe impulso al turismo della Valle e di tutta la provincia».

Palazzo Broletto entrerà a far parte del comitato costituito per portare avanti il progetto-ambizione: non è ancora stato deciso se la prima riunione ufficiale si svolgerà prima di ferragosto o a settembre.

L'appuntamento olimpico farebbe da traino per il turismo, l'economia e le infrastrutture: l'auspicio è che entro quella data sia pronta la variante di Edolo. «Ho accolto la richiesta dei sindaci camuni affinchè la Valle sia teatro delle Olimpiadi - conclude Alghisi -. La Provincia si farà portavoce dell'istanza, che valorizzerà non solo le montagne della Valle, ma l'intero territorio bresciano e lombardo».

