Ora Ponte-Tonale spinge sulla neve verso le Olimpiadi

Una nevicata così abbondante nella prima parte di novembre non la si vedeva da diversi anni. È questa la principale (e graditissima) novità della stagione invernale 2019-20 che, ancora prima di partire, si preannuncia già entusiasmante: un metro di neve in pista in alta Valle, mentre a Borno e Montecampione «si fa il fondo».

Il biglietto da visita migliore anche per la presentazione della «stagione neve» delle montagne di Lombardia, che per la prima volta la Regione ha organizzato a Milano. C’è un motivo: questo è il primo inverno dopo la conquista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il comprensorio Adamello Ski, dopo Livigno, è il secondo in Lombardia.

Tutti i dettagli sull'edizione del Giornale di Brescia in edicola oggi, 15 novembre

