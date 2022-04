Monte Altissimo, nuova cabinovia e rifugio: in arrivo 17 milioni

Diciassette milioni di euro per realizzare due interventi strategici per il comprensorio turistico di Borno-Monte Altissimo in Valcamonica. È quanto stabilito dalla delibera approvata ieri in Giunta regionale. Si tratta di una nuova cabinovia di arroccamento al Monte Altissimo e un nuovo rifugio in quota. Regione Lombardia aderisce così al Patto Territoriale proposto dal Comune di Borno, ente capofila, insieme ai Comuni di Angolo Terme, Darfo Boario Terme e Piancogno, la Comunità Montana di Valle Camonica e l'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi.

Da dove arrivano i fondi

«Il Patto Territoriale - spiega Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni - prevede la realizzazione, entro la fine del 2024, di due interventi infrastrutturali su beni di proprietà pubblica, per un importo complessivo di 17 milioni di euro, a fronte del quale Regione Lombardia contribuisce con un finanziamento di 9,8 milioni di euro. Ulteriori 4,75 milioni di euro saranno coperti da finanziamento ricevuto dal Comune di Borno, a seguito di intesa tra il Ministero del Turismo e il presidente della Regione Lombardia. La quota rimanente, pari a 2,45 milioni di euro, è in capo al partenariato locale suddivisa al 50% tra Comune di Borno e Comunità Montana Valle Camonica».

La vista dal Monte Altissimo, durante una competizione di mountain bike - © www.giornaledibrescia.it

Le motivazioni

I due interventi, nel dettaglio, sono:- realizzazione di unaMonte Altissimo: sostituzione dell'attuale impianto con una nuova ed unica telecabina ad otto posti, che collegherà il fondo delle piste alla vetta del Monte Altissimo;del Monte Altissimo: ristrutturazione e la riqualificazione complessiva dell'edificio destinato a rifugio con particolare riferimento all'adeguamento dell'immobile rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici.

Paesaggio invernale a Borno - © www.giornaledibrescia.it

«L'obiettivo generale della proposta - commenta Sertori - è promuovere uno sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio che si coniughi con gli obiettivi strategici legati alla sostenibilità e alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, anche alla luce delle dinamiche del mercato turistico e dei cambiamenti climatici». «Regione Lombardia - sottolinea Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda - crede sempre di più nella forza delle sue montagne, volano fondamentale per la promozione e la valorizzazione del turismo. Questa misura mette in campo soluzioni strategiche in grado di frenare lo spopolamento delle nostre montagne».

Sul tema interviene anche Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio e Finanza: «Il miglioramento delle strutture in Valcamonica è un esempio a cui fare riferimento per dare nuovo slancio all'attrattività turistica di luoghi che meritano di essere conosciuti, apprezzati e frequentati non solo per la bellezza dei paesaggi ma anche per la possibilità di offrire occasioni di rilancio economico a chi li vive e li anima».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it