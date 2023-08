Due tragedie in poche ore sulle montagne camune: chi sono le vittime

Sono entrambi alpinisti esperti i due uomini che hanno perso la vita oggi sulle montagne bresciane. Luigino Gusmeroli, 76anni, residente a Dazio in provincia di Sondrio, era in gita con la sezione Cai di Colico quando, nei pressi del passo del Miller, sul sentiero Numero 1 dell’Adamello ad oltre 2700 metri di quota, è stato colpito da un pesante blocco di pietra che si è staccato dalla vetta. L’uomo è morto sul colpo. Ferita nello stesso incidente anche la sorella di Gusmeroli, di qualche anno più giovane, che ha riportato la frattura di una gamba.

Grande esperto di montagna, anche il 79enne cremonese Carlo Capurso che nel pomeriggio è precipitato per oltre 150 metri ad est della Cima Moren in territorio di Borno. Originario del Molise, da anni viveva a Cremona. Appassionato fotografo naturalista, era giornalista pubblicista e direttore della rivista della sezione Cai di Cremona per cui in passato ha anche fatto parte del direttivo.

