Comunità in lutto, addio all’alpino Domenico

«Una persona decisa, che si faceva voler bene ed era in grado, con il suo entusiasmo e la voglia di fare, di trascinare gli altri. Amava la compagnia ed era sempre presente per la sua famiglia. Un alpino, insomma».

Con queste parole gli alpini ricordano Domenico Peli, «andato avanti» ieri all’età di 82 anni. L’uomo, che nella vita era stato falegname, è stato per quasi vent’anni capogruppo delle penne nere di Polaveno, era molto conosciuto in tutta la provincia per il grande impegno profuso nel mondo del volontariato.

È stato in Friuli nel 1976 come volontario attivo nella ricostruzione dopo il devastante terremoto e, inoltre, ha donato una casetta. Nel 1993 è stato anche in Russia, a Rosciov, per la costruzione dell’asilo Sorriso. Domenico lascia un figlio, Daniele, e una figlia, Raffaella. La moglie Carla è morta alcuni anni fa. I funerali si terranno domani alle 14.30 partendo dall’abitazione al civico 6 di via Scae, a Polaveno.

