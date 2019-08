Brividi in quota: come ammirare l'alba tra cielo e ghiacciaio

Quattro occasioni per ammirare l’alba che sorge in quota, tra il ghiacciaio Presena e il Corno d’Aola: il consorzio Adamello ski torna in pista con un calendario di salite e concerti in quota per dare il buongiorno al sole che sorge.

Il primo dei quattro appuntamenti è in programma domenica 4 agosto in Presena, dove si esibirà il Dolomiti Horn Ensemble, quartetto di corni formato da musicisti professionisti del Trentino, e a seguire si ripeterà l’esperienza venerdì 9 agosto al Corno d’Aola con il concerto dei cori Ana Vallecamonica e La Pineta accompagnati dal quintetto di ottoni della banda di Darfo e dalla voce narrante dell’attore Luciano Bertoli. Si ripete poi, con la medesima formula, mercoledì 21 agosto sul ghiacciaio, alla presenza dell’alpinista Marco Camandona lungo il Sentiero della pace.

Sarà mercoledì 14 agosto invece l’esibizione del Trio sax contralto, soprano e fisarmonica. Per partecipare basta presentarsi alla partenza degli impianti tra le 4.30 e le 5. Info www.pontedilegnotonale.com.

