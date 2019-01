Boschi distrutti, nel Bresciano arrivano 3 milioni

Per di alberi uccisi dalla tromba d'aria che ha spazzato il Bresciano a fine ottobre, causando milioni di danni, c'è una buona notizia .

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha approvato il piano degli interventi presentato dal Pirellone, stilato in base alla conta dei danni presentata dai Comuni.

A disposizione ci sono 7 milioni per tutta la Lombardia: 3,1 andranno alle cinque Comunità montane bresciane: la parte del leone la fa la Valcamonica, la più colpita, alla quale sono stati assegnati fondi per quasi due milioni per la realizzazione di quindici interventi.

