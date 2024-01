Anche Ponte di Legno pronta a ospitare 3.700 partecipanti degli Winter world masters

Sono partiti giovedì i Winter world masters games Lombardia 2024 (Wwmg), il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over trenta, che si svolge in dieci località delle province di Brescia, Trento e Sondrio, tra cui Pontedilegno-Tonale e Aprica, nella cornice del Parco dello Stelvio.

Ponte è sede dello sci alpino, scialpinismo e snow run, fondo e biathlon, mentre Aprica dello sci alpino, scialpinismo e snow volley. Alle competizioni sono iscritte 3.700 persone da tutto il mondo, arrivate nelle località accompagnate da allenatori, amici, famigliari e volontari. Una gradevole «invasione» che sta colorando in questi giorni l’alta Valcamonica, in una sorta di «prova generale in vista delle Olimpiadi invernali 2026».

La manifestazione

Alla cerimonia di apertura, giovedì a Sondrio, è intervenuto il sindaco dalignese Ivan Faustinelli, presidente della fondazione Wwmg Lombardia 2024, che ha raccontando come il progetto sia iniziato due anni fa grazie all’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento multi-sportivo dal respiro internazionale.

«Abbiamo fatto del nostro meglio per far sentire tutti a proprio agio - ha affermato - e per far divertire: spero che le nostre valli vengano apprezzate».

Ricco il calendario della gare, così com’è ricco il cartellone di eventi collaterali. A Ponte, ogni tardo pomeriggio sino al 20 gennaio, dalle 17 alle 19.30, sono previste iniziative di animazione abbinate alle premiazioni delle diverse specialità, sempre in piazza XXVII Settembre.

Oggi animazione con dj set e i primi podi di scialpinismo, domani il led fluo party e premi per lo snow running e martedì musica e talk con Armen Khatchikian, gestore di Huskyland in Tonale.

Si prosegue mercoledì con «La grande notte del rock&roll» di Luca Guaraldi e la sua band, mentre alle 20.30 la Night ski in Valbione, con musica e bevande calde insieme ai podi dello sci alpino.

Giovedì, oltre al dj set, è previsto il transito delle auto storiche della Winter Marathon e venerdì 19 musica live «80 voglia di 90 2000». Gran finale sabato 20, con il «Winter world masters games party». Per Alessandro Mottinelli, dalignese amministratore delegato della fondazione, la caratteristica di questa edizione è «la collaborazione tra diverse realtà montane: siamo orgogliosi dell’impegno che tutti i Comuni hanno messo per la riuscita di un evento mondiale. Abbiamo sia atleti olimpici sia gente che vuole semplicemente mettersi alla prova».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it