Al Lago Valbione immersione nella musica del violinista elettrico Andrea Casta

Un concerto visuale e immersivo sulle note di un violino elettrico. È l’appuntamento atteso per il 5 agosto al Lago Valbione, a 1500 metri altezza, con il violinista bresciano Andrea Casta. Farà tappa qui, alle 21, il suo concerto «The Space Violin – Visual Concert» (ingresso libero).

Casta, conosciuto come «violinista Jedi» per il caratteristico archetto luminoso che ricorda la spada laser dei protagonisti di Star Wars, tornerà quindi nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale, tra Lombardia e Trentino.

Al Lago Valbione verrà allestito uno schermo d’acqua alto 10 metri e largo 30. Il violinista bresciano si esibirà per la prima volta nel contesto del Water Music Festival, giunto alla terza edizione e spin off estivo di ParadIce Music, di cui Casta è già stato protagonista nella stagione invernale.

Gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio tra natura e futuro, con effetti immersivi creati in simbiosi al percorso musicale crossover che va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance che rappresentano le produzioni originali del musicista (Double Sun, Ice Vibes e tante altre).

Il violinista elettrico sarà accompagnato sul palco da Paolo Zanetti, anche lui bresciano e tra i chitarristi più apprezzati nel panorama pop italiano.

Non mancherà la parte più immaginifica del Visual Concert che vedrà Andrea Casta nei panni del Comandante AJ, il protagonista del concept album fantascientifico «The Space Violin Project» che, con canzoni ed episodi video, proietta lo spettatore nel 2235 e vive nelle illustrazioni di Lorenzo Gubinelli.

