Test di Medicina addio, Castelli: «Bene che resti il numero chiuso»

Per il rettore di UniBs Francesco Castelli ci sono punti da chiarire nella proposta di riforma che lascia gli accessi limitati, ma senza test per accedere alle Facoltà

Francesco Castelli, infettivologo e rettore di UniBs - © www.giornaledibrescia.it

Niente test d’ingresso, ma resta il numero programmato. Come è possibile? L’ammissione al secondo semestre sarà vincolata al superamento degli esami e al posizionamento raggiunto in una graduatoria di merito nazionale. Lo stabilisce il disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. L’iter è in corso: c’è il via libera della Commissione del Senato; il testo deve ora passare l’esame di Palazzo Madama e Montecitorio.