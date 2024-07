Migliori università d’Europa, l’UniBs sale di 15 posizioni

Sono stati pubblicati i risultati della seconda edizione della Qs Europe Rankings 2025, la prima classifica di Quacquarelli Symonds dedicata alle migliori università in Europa (comprende le università dei 46 Paesi compresi nel Consiglio d’Europa). L’Università degli Studi di Brescia conquista il 354esimo posto su un totale di 685 atenei, scalando la classifica di ben 15 posizioni rispetto al 2024.

Sul fronte nazionale neppure un ateneo italiano risulta essere tra i primi dieci d'Europa: il Politecnico di Milano è il primo classificato nel nostro Paese, 38esimo in Europa, seguito da Bologna che sale di cinquanta posizioni al 48esimo gradino. Nella top cento anche la Sapienza (66esima) e l'Università di Padova (87esima). L’Università Cattolica del Sacro Cuore invece, intesa nel suo complesso (le sedi di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma), è nona in Italia e 140esima in Europa, scalando ben 18 posizioni.

Al livello complessivo invece la prima università europea è il Politecnico di Zurigo che supera l'Università di Oxford, al terzo posto sopravanzata anche dall’Imperial College. In totale sono sette gli atenei inglesi nei primi dieci, oltre a due svizzeri (il Politecnico di Losanna è decimo) e all'Università di Parigi che è nona (era settima l'anno scorso).

L’UniBs in Europa

L’UniBs si distingue in Europa in particolare per la produttività scientifica dei suoi ricercatori (Papers per Faculty) piazzandosi all’83esimo posto. Ottime performance anche per quanto riguarda le citazioni (Citations per Paper), ovvero il numero di volte di un articolo citato (137esima) e la sostenibilità (153esima).

In Italia

Rispetto alle sole università italiane, 51 censite in tutto, l’ateneo bresciano conquista invece la seconda posizione per numero di citazioni (Citations per Paper), la quarta posizione per il rapporto degli studenti internazionali rispetto alla totalità degli studenti in relazione alla diversità delle nazionalità da cui provengono (International Student Diversity).

Si posiziona al quinto posto nell’ambito dell’indicatore Faculty Student Ratio - ovvero il rapporto tra numero di studenti e docenti – e l’ottavo posto per numero di docenti internazionali (indicatore International Faculty Ratio). Ottimi risultati anche per quanto riguarda i seguenti indicatori: