L’UniBs avrà due auto ibride in car sharing: l’accordo con Bonera

Si rafforza la collaborazione tra l’Università degli Studi di Brescia e il gruppo Bonera, con due progetti che promuovono la mobilità sostenibile sostenendo anche gli studenti e le studentesse meritevoli.

Le borse di studio

Sei sono le nuove borse di studio dedicate agli appassionati di automotive e tecnologie digitali. I beneficiari, scelti tra le facoltà di Economia e Ingegneria, riceveranno 3mila euro per un massimo di tre anni, a condizione di mantenere specifici requisiti di merito e di reddito.

La risposta a questa iniziativa è stata positiva, con 24 domande raccolte per le borse di studio destinate agli studenti dell’anno accademico 2024/2025. I requisiti per partecipare includevano il raggiungimento di 90 Cfu con una media di almeno 24/30 e un Isee non superiore a 35mila euro, criteri che mirano a supportare studenti promettenti e a incentivarli nella prosecuzione della loro carriera universitaria.

Il tirocinio

Un aspetto fondamentale delle borse di studio è il tirocinio di 180 ore presso Bonera (retribuito con un rimborso spese), opportunità di esperienza diretta nel mondo del lavoro. «Il motivo per cui abbiamo deciso di sostenere l’Università degli Studi di Brescia è duplice: da una parte c’è la volontà di sostenere alcuni studenti meritevoli, dall’altra c’è sicuramente l’intenzione di investire su questi ragazzi, dando loro la possibilità di toccare con mano la nostra realtà lavorativa», ha spiegato Francesco Bonera, titolare del gruppo. Le figure professionali come il business intelligence developer, il governance specialist, il digital marketing e media specialist sono particolarmente richieste in un settore automobilistico in evoluzione, e Bonera riconosce il valore di formare internamente tali ruoli strategici.

Il car sharing per la comunità universitaria

Il rettore Francesco Castelli e il titolare di Gruppo Bonera, Francesco Bonera

Parallelamente, per ridurre l’impatto ambientale, Bonera ha fornito due Toyota Yaris full hybrid in car sharing per agevolare gli spostamenti della comunità universitaria. Il servizio, attivo tramite l’app dedicata, offre una tariffa agevolata per studenti e docenti. A completare il quadro, il gruppo ha messo a disposizione dell’Università una Toyota Corolla Cross full hybrid per gli spostamenti istituzionali, in comodato d’uso.

«Siamo riconoscenti a Bonera per la grande disponibilità e generosità nei confronti della nostra comunità universitaria», ha fatto sapere il rettore Francesco Castelli, «sia nel contribuire a perseguire gli obiettivi di sostenibilità, che nel sostegno agli studenti».

Il servizio è stato attivato grazie a una collaborazione con Kinto Italia.