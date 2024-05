Lavori, la mensa di via Valotti resta chiusa più del previsto

La chiusura della mensa UniBs di via Diogene Valotti 1 ha lasciato interdetti molti frequentatori del Campus Isu a Mompiano, di ritorno dal primo maggio. Dal 30 aprile infatti un cartello nell’area ristoro dell’Isu segnala che dal giorno successivo alla Festa dei Lavoratori la mensa self-service sarebbe rimasta chiusa per lavori, mentre avrebbero continuato a lavorare caffetteria e pizzeria. Una sorpresa che ha fatto saltare il tappo ad altre lamentele per il servizio: «C’è mancanza completa di comunicazione - dice Carlo, studente fuorisede al secondo anno, residente in Isu -. Dopo i lavori dell’estate scorsa la mensa ha riaperto solo a pranzo, mentre l’anno precedente era aperta anche a cena, e ci sono molti studenti, beneficiari di borse di studio che avrebbero diritto ad entrambi i pasti con agevolazioni. Anche la qualità del servizio nel orario di pranzo è sensibilmente diminuita. Il 30 aprile è poi comparso un avviso che informava dell’interruzione del servizio per dei lavori, dando preavviso solo il giorno prima, visto che il 1 maggio era chiusa». Lavori che, spiegano dall’Università, sono riconducibili a «interventi di manutenzione straordinaria, inizialmente non prevedibili, che rendono inutilizzabile la cucina».

La reazione

La rappresentanza studentesca «Studenti Per» smorza però le lamentele, ricordando come «non vi sia lassismo da parte dell’ateneo» sui lavori: «La gestione del servizio ristorazione in zona nord è stata assegnata circa un anno fa - ricorda il coordinatore Mattia Rebessi -, prevedendo che lo stesso ente gestore effettuasse lavori di sistemazione, in particolare delle cucine. Purtroppo richiedono più tempo del previsto, in quanto più si procede e più si individuano guasti. Si era originariamente previsto il ricorso a pasti su commissione e la sera la mensa rimaneva chiusa per lo stesso motivo, ma è sempre stato garantito l’accesso al bar e alla pizzeria. Lo scorso aprile è stato individuato un guasto maggiore nelle cucine che ha reso necessaria una chiusura totale della mensa. La riapertura, salvo criticità, avverrà nella seconda parte di maggio. Crediamo che questi tempi siano sicuramente fastidiosi ma anche che la sicurezza sia fondamentale».

Ieri pomeriggio l’Università era stata teatro anche di un allagamento dei bagni al primo piano di Ingegneria in via Branze 43, che ha comportato la chiusura temporanea del piano terra e dei servizi igienici, con l’accesso consentito solo dal ponte di collegamento o dell’ascensore esterno. La situazione è poi gradualmente tornata alla normalità, prima dell’arrivo degli spurghi.