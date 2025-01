«L’arte riattiva la memoria»: Vincenzo Latina all’Accademia SantaGiulia

È stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra «Una costellazione in Terra»: dedicata al memoriale per i morti nel naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, è allestita presso la sede bresciana dell’Ordine degli Architetti all’interno di palazzo Martinengo delle Palle in via San Martino della Battaglia a Brescia.

L’architetto e l’incontro

Vincenzo Latina con i rappresentanti del Gruppo Foppa e gli insegnanti

Il progetto porta la firma dell’architetto Vincenzo Latina: mercoledì 22 gennaio l’autore ha incontrato diversi studenti bresciani, ai quali ha illustrato il pensiero dietro al memoriale che ha progettato recuperando una cava e trasformandola in un teatro all’aperto.

L’aula magna dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia ha ospitato l’incontro – organizzato dall’accademia con il supporto del Distretto lapideo bresciano e dal Rortary club Valle Sabbia Centenario – a cui hanno partecipato studenti e studentesse dell’indirizzo Architettura e ambiente del liceo artistico Foppa, oltre a quelli della stessa accademia, confrontandosi direttamente con l’architetto.

«Il mio memoriale riattiva la memoria delle persone», ha detto Latina ai microfoni di Teletutto nei giorni scorsi. «Con il fuoco e grazie all’azione di persone che si incontrano, poi, si ricrea una costellazione»