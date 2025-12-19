Giornale di Brescia
Fisica Nucleare: la migliore tesi di dottorato è della bresciana Marta Urioni

Riconoscimento di rilievo internazionale per l’Università degli Studi di Brescia. La ricerca ha portato a un risultato senza precedenti: la prima misura diretta dell’interazione gravitazionale tra materia e antimateria ottenuto nell’ambito dell’esperimento Alpha al Cern e pubblicato su Nature
La dottoressa Marta Urioni - Foto tratta da Fb
La dottoressa Marta Urioni - Foto tratta da Fb
Un riconoscimento di rilievo internazionale per l’Università degli Studi di Brescia e per la ricerca scientifica italiana. La dottoressa bresciana Marta Urioni, PhD del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI) di UniBs, è stata premiata dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la migliore tesi di dottorato in Fisica Nucleare.

L'esperimento condotto al Cern di Ginevra - Foto tratta da Fb
L'esperimento condotto al Cern di Ginevra - Foto tratta da Fb

La tesi, dal titolo «Measurement of Earth’s gravitational acceleration on anti-hydrogen with the ALPHA experiment at CERN», ha portato a un risultato senza precedenti nella storia della fisica sperimentale: la prima misura diretta dell’interazione gravitazionale tra materia e antimateria. Un traguardo scientifico di portata storica, ottenuto nell’ambito dell’esperimento Alpha al Cern di Ginevra e pubblicato sulla rivista Nature, uno dei più autorevoli periodici scientifici al mondo.

Lo studio ha affrontato una delle grandi domande aperte della fisica moderna: l’antimateria risponde alla gravità nello stesso modo della materia? Grazie a una sofisticata combinazione di tecnologie sperimentali e analisi avanzate, il lavoro di Urioni ha fornito la prima risposta basata su una misura diretta, aprendo nuove prospettive nella comprensione delle leggi fondamentali dell’universo.

Il premio dell’INFN riconosce non solo l’eccellenza del risultato scientifico, ma anche il valore del percorso di ricerca e della collaborazione internazionale che ha reso possibile l’esperimento.

