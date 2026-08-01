La comunicazione bresciana ha detto addio a Federico Badinelli

Sabato mattina a Lonato si è svolto il funerale del docente dell’accademia di belle arti Laba e videomaker: è morto dopo due anni di malattia, a 45 anni

Alice Scalfi 01 agosto 2026 2 ' di lettura

Federico Badinelli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Federico BadinellicomunicazioneLabaLonato del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...