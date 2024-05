Con gli UniBs Days due giorni di incontri nel cuore della città

Orientare, ma anche aprirsi alla città. L’undicesima edizione degli UniBs Days quest’anno sconfina le mura accademiche (e cittadine): appuntamento venerdì 10 e sabato 11 maggio in piazza Paolo VI, con stand informativi, conferenze, esibizioni musicali, poi altri incontri a Mantova il 18 maggio, nella città che ospita un distaccamento dell’ateneo.

Prima di tutto, l’orientamento: per due giorni, in piazza Duomo l’«UniBs Village» ospiterà banchetti dove le potenziali matricole e le loro famiglie potranno informarsi su corsi e servizi dell’università, venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 9 alle 19. Sempre sabato verrà dato spazio anche alle associazioni studentesche, dalle 9 alle 12.

Il pezzo forte però è la tensostruttura al centro della piazza, che nei pomeriggi delle due giornate si animerà con un ciclo di incontri con personaggi di fama nazionale, organizzato in collaborazione con Librixia, dal titolo «Storie per connetterci». Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti, ma è richiesta la prenotazione qui. Si comincia venerdì alle 10 con i due podisti estremi Angiolino Tomasi ed Enrico Ghidoni, poi il direttore di Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov (ore 16.30), lo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli alle 18 (già esauriti i posti) e infine alle 19.30 un appuntamento pensato per i più giovani, con il classe 1998 Filippo Capobianco, campione mondiale di «Slam Poetry», disciplina dove si gareggia a suon di rime.

La presentazione degli UniBs Days 2024

Gli eventi di sabato, per il gran numero di iscrizioni, sono stati spostati nell’Aula Magna di Giurisprudenza nel palazzo Calini ai Fiumi (ingresso da via San Faustino 41 o da via Battaglie 58): attesi l’immunologa Antonella Viola, alle 15, l’autore di podcast Pablo Trincia alle 16.30 e il fisico Vincenzo Schettini, noto per la sua attività di divulgazioni scientifica sui social, alle 18. Per questi ultimi appuntamenti ci sono ancora posti, ma, ha assicurato la delegata all’Orientamento Daniela Bosisio, quasi certamente chi non riuscirà a trovare posto potrà seguirli in streaming da uno schermo nel tendone in piazza Duomo.

Gli incontri saranno intervallati da piccoli spettacoli di giovani artisti bresciani, una mini-rassegna intitolata «Musiche per connetterci», curata da Luigi Randasso. A palazzo Ducale a Mantova il 18 maggio ci saranno invece Angiolino Tomasi e l’alpinista Fausto De Stefani (ore 16) e, alle 17.30, l’analista geopolitica Dario Fabbri.

«È un evento di orientamento, ma anche un’offerta alla città», ha detto il rettore Francesco Castelli, e infatti l’Amministrazione apprezza: «Un bel segno che l’UniBs torni nelle piazze – ha commentato il vicesindaco Federico Manzoni –, anche nell’ottica di fare di Brescia sempre più una città universitaria». Chiosa il presidente della Provincia Emanuele Moraschini: «L’università connetterà Brescia, i suoi territori e tutta la Lombardia orientale e svolgerà un ruolo assolutamente importante».