All’UniBs lezione di «finanza climatica» con il premio Nobel Robert Engle

Seguire un corso tenuto da un premio Nobel per l’Economia è occasione da non farsi sfuggire. E infatti i 60 posti pensati per il corso tenuto la prossima settimana dal professor Robert Engle sono subito andati esauriti. Un successo certo prevedibile vista la caratura del docente.

Il corso, rivolto agli studenti iscritti al corso di dottorato in Analytics for Economics and Management e ai corsi di laurea specialistica in Moneta, Finanza e Risk Management e Analytics and Data Science for Economics and Management, approfondisce gli aspetti di copertura finanziaria dei rischi climatici e rientra nelle attività della «Franco Modigliani - Robert Solow - Iseo Temporary Chair in Economic Sciences», la cattedra temporanea in Economic Sciences, istituita grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’Istituto I.s.e.o., assegnata ad un premio Nobel per l’economia o ad un economista di fama internazionale.

Inaugura il primo anno, appunto, il professor Robert Engle, professor of finance alla Stern Business School, insignito del premio Nobel in Economia nel 2003; lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, presso il Dipartimento di economia e Management, il premio Nobel Engle terrà un corso in «Climate Finance».

L’iniziativa è stata presentata ieri dal rettore Francesco Castelli, dal professor Roberto Savona, ordinario di Economia degli intermediari finanziari e da Riccardo Venchiarutti, presidente Istituto I.s.e.o.; il progetto è stato reso possibile grazie a un nutrito gruppo di sponsor, «possiamo dire che c’è una contaminazione virtuosa tra l’Università e le realtà che hanno deciso di supportare il corso - ha sottolineato Castelli -, questo è sicuramente molto positivo, le ricadute sul territorio saranno significative».