Addio al test d’ammissione a Medicina: c’è il primo sì

Si va verso l’accesso libero al semestre iniziale, ma il numero chiuso non verrà cancellato del tutto. Al via un lungo iter: l’entrata in vigore della legge non è prevista prima del 2025-2026

3 ' di lettura

Garantito lo svolgimento dei test già in programma - © www.giornaledibrescia.it

Test d’ammissione a Medicina addio: in un futuro non troppo lontano l’iscrizione al primo semestre di studi per chi sogna di indossare il camice bianco potrebbe essere libera. Il numero chiuso, del quale si discute tanto, non verrà però cancellato del tutto: l’ammissione al secondo semestre sarà infatti vincolata al superamento degli esami e al posizionamento raggiunto dallo studente in una non meglio definita «graduatoria di merito nazionale» con l’intento di rispettare «il fabbisogno di profes