Sanremo 2022, il programma della finale

Si apre con la Guardia di Finanza che esegue l'Inno di Mameli l'ultima serata del Festival di Sanremo 2022. La co-conduttrice della finalissima sarà Sabrina Ferilli.

Il bresciano Blanco e Mahmood si esibiranno per 15esimi, in una gara che li vede come favoriti per la vittoria finale. A contendere il premio più ambito del Festival ci saranno altri super quotati come Gianni Morandi, Elisa e Dargen D'amico. Man mano che gli artisti si esibiranno, Amadeus ricorderà più volte le modalità di televoto, sia da telefono fisso che da cellulare.

Non mancheranno i collegamenti con Orietta Berti e Fabio Rovazzi dalla Costa Toscana. Nel corso di questa serata, aperta da Matteo Romano, saranno presenti la squadra di ginnastica ritmica italiana, Filippo Scotti - protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino «È stata la mano di Dio - e Marco Mengoni che si esibirà con il suo ultimo singolo «Mi fiderò». Gli ultimi ad esibirsi saranno Le Vibrazioni.

Cresce l'attesa per i due tributi riservati a due grandi pilastri della musica italiana: Lucio Dalla e Raffaella Carrà, scomparsa la scorsa estate. Dopo l'omaggio alla cantante, verrà consegnata una targa in suo onore a Sergio Iapino, coreografo ed compagno dell'artista.

Questo l'ordine di uscita dei cantanti:

1-Matteo Romano con Virale

2- Giusy Ferreri con Miele

3- Rkomi con Insuperabile

4- Iva Zanicchi – Voglio amarti

5- Aka7even con Perfetta così

6- Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

7- Noemi con Ti amo non lo so dire

8 -Fabrizio Moro con Sei tu

9 -Dargen D'Amico con Dove si balla

10- Elisa con O forse sei tu

11- Irama con Ovunque sarai

12- Michele Bravi con Inverno dei fiori

13- La Rappresentante di lista con Ciao Ciao

14- Emma con Ogni volta è così

15- Mahmood e Blanco con Brividi

16- Highsnob e Hu con Abbi cura di te

17- Sangiovanni con Farfalle

18- Gianni Morandi con Apri tutte le porte

19- Ditonellapiaga e Donatella Rettore con Chimica

20 -Yuman con Ora e qui

21- Achille Lauro con Domenica

22- Ana Mena con Duecentomila ore

23- Tananai con Sesso occasionale

24- Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia

25- Le Vibrazioni con Tantissimo



