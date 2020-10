Nunzia Vallini editorialista per «Il giorno e la Storia»

Il direttore del «Giornale di Brescia» Nunzia Vallini torna ad essere editorialista a «Il giorno e la Storia», il programma di Rai Storia. Una della fake news più celebri della storia è l’invasione (radiofonica) degli alieni, firmata da Orson Welles. Accadeva il 30 ottobre 1938.

È una delle ricorrenze della settimana dal 26 ottobre al 1° novembre, scelte e commentate da Nunzia Vallini, che torna a «Il giorno e la Storia», il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 0.05 e in replica alle 8.30, 11.30, 14 e 20.10 su Rai Storia.

Si comincia nella notte tra oggi e domani (precisamente alle 0.05 di lunedì) con la nascita della Croce Rossa Internazionale, a Ginevra nel 1863, grazie a un’idea di Jean Henri Dunant. Alla 1ª Conferenza Internazionale aderiscono 31 rappresentanti di 16 Paesi diversi, che il 29 ottobre dello stesso anno firmano la Prima Carta Fondamentale della Croce Rossa.

Primo banco di prova, la guerra tra Danimarca e Prussia, nel 1864. Martedì, 27 ottobre, il protagonista sarà Niccolò Paganini, che viaggiò per l’Europa, collezionando successi straordinari. Amante dell’improvvisazione, entra nella storia anche per il suo «Paganini non ripete» con cui nega un bis al Re di Sardegna Carlo Felice.

Mercoledì 28 ottobre, in primo piano sarà l’elezione al soglio pontificio di Angelo Maria Roncalli nel 1958. Giovanni XXIII, il "Papa buono", resterà fra i più amati dal popolo.

Giovedì 29, Nunzia Vallini ricorderà la firma della Costituzione europea, ratificata dai 25 Paesi membri nel 2004 a Roma, mentre venerdì 30 ottobre si tornerà al 1938, quando a New York, Orson Welles, durante lo show radiofonico «Mercury Theatre on the Air», trasmette un adattamento del romanzo «La guerra dei mondi».

Il racconto è talmente verosimile da far credere a molti americani di avere davvero gli extraterrestri fuori della porta di casa. Sabato 31 ottobre ricorre invece l’anniversario del terremoto avvenuto nel 2002 in Molise e Puglia. La scossa di magnitudo 5,4 provoca il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia, in cui muoiono 27 bambini.

La settimana di Nunzia Vallini a «Il giorno e la Storia» si chiuderà il 1° novembre nel ricordo di Mario Rigoni Stern, nato ad Asiago il 1° novembre 1921. Nel 1953 esce il suo primo e più celebre romanzo, «Il sergente nella neve», ispirato all’esperienza dell’autore, alpino nella campagna in Russia durante la Seconda Guerra mondiale.

