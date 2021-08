Musei, sagre e concerti: tante idee per il weekend di Ferragosto

Nonostante quest’anno Ferragosto cada di domenica – per la delusione di coloro che speravano di poter sfruttare il classico weekend lungo – il territorio bresciano propone un ricco programma di iniziative estive, adatto a tutti i gusti e a tutte le età.

Niente paura, dunque, per chi è rimasto in città (o in paese): tra concerti, biciclettate gastronomiche, mostre gratuite e feste della tradizione, svago e intrattenimento sono assicurati.

Arte e cultura

Anche il Museo Santa Giulia è una meta gettonata a Ferragosto

Ingresso libero ai musei? A Ferragosto, tutto è possibile. E non solo il 15 del mese. Da martedì 10 a domenica 22, grazie a un accordo tra il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, i cittadini (residenti e nati in città) potranno accedere gratuitamente ai musei bresciani e godere delle meraviglie del proprio patrimonio artistico. Il Parco Archeologico, il Museo Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo delle Armi L. Marzioli in Castello aprono secondo gli orari indicati sul sito ufficiale. Negli stessi giorni, il biglietto della mostra Alfred Seiland. Imperivm Romanvm. Fotografie 2005-2020 avrà una tariffa agevolata (7 euro). L’accesso alle sedi museali/alla sala cinematografica è consentito solo in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (in formato cartaceo o digitale).

Anche in provincia non mancano proposte speciali: in via del tutto eccezionale, sabato 14 agosto il Museo Lechi di Montichiari apre le sue Stanze segrete, in un percorso serale guidato dal direttore Pietro Boifava. I visitatori avranno modo di visitare i due depositi del museo solitamente chiusi al pubblico, tra cui la Réserve (Sala della Riserva) e gli spazi al secondo piano. Tra i tesori nascosti, 36 dipinti datati Cinque-Ottocento, il servizio da tavola dei conti Fenaroli (100 elementi in porcellana francese della prima metà del XIV secolo), un disegno di Giambattista Tiepolo e la rara serie di 16 incisioni a bulino realizzate intorno al 1742 su disegno di Gianbattista Piazzetta.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornano I Notturnali, speciali aperture serali al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Tutti i visitatori «notturni» saranno accolti sabato 14 alle ore 21 in biglietteria: dopo un aperitivo alla fontana del Delfino, la visita guidata condurrà al Mas e alla Nave Puglia, fino alla nuova Cento e cento e cento e cento anni del Vittoriale degli Italiani e alla Prioria.

Rimangono aperte, oltre alle mostre Palcoscenici Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli (in città; le visite guidate si terranno questo sabato, per la durata di un’ora e mezza) e Brescia Photo Festival, anche In Wonder(is)land sull'Isola del Garda (raggiungibile in traghetto ogni sera) e Mirad'Or a Pisogne, con le sue installazioni luminose ad opera Daniel Buren.

Musica

Il santuario di Montecastello a Tignale - Foto Riccardo Palazzani © zoom.giornaledibrescia.it

Voglia di balli e musica all’aperto, ma le idee scarseggiano? Pur seguendo le linee guida della pandemia, il divertimento a Ferragosto – che sia in montagna o in città – è garantito.

Mentre Festa Radio prosegue con il No Survivors Italian Metal Fest di venerdì, che vedrà come ospiti Strana Officina, Sabotage e tanti altri, We Love Castello e il collettivo LGBTQ+ WERK! organizzano sabato 14, presso l’area Belvedere, l’evento Fairy Tailes, aperto a tutti previa prenotazione dei tavoli, con dj set di Queer Machete. Questa edizione del ballo più inclusivo dell’estate prevede travestimenti e costumi ispirati al magico mondo delle creature fatate.

Gli amanti dell’ambiente disco apprezzeranno anche il consueto appuntamento domenicale con il dj set-lounge music Horizon, nella stessa area del Castello di Brescia, o la serata al lido di Lonato (15 agosto) con il dj internazionale Nicola Veneziani, ospite del Coco Beach in occasione del Redbull Summer Festival.

Anche la canzone d’autore trova il suo spazio questo finesettimana, con la rassegna Scenari a Pisogne, che vede come ospite The Andre: sabato 14, il popolare cantante e musicista spiegherà come nasce l’idea di fondere la musica di Fabrizio De André con la trap e l’indie. A Marone, venerdì sera Massimo Guerini presenta il progetto Non sono un cantautore, creato dal cantante/corista (e insegnante di canto pop) in collaborazione con il pianista e amico Davide Corini.

Gli amanti della classica, poi, non potranno dirsi insoddisfatti: venerdì 13 agosto al Santuario di Montecastello è in programma il settimo concerto del festival Suoni e Sapori del Garda. Protagonista del concerto sarà l'Infonote Strings Ensemble con Serenate per archi, per la direzione artistica del maestro Serafino Tedesi.

Escursioni e feste

Lo sport è denominatore comune per molti bresciani a Ferragosto

Per gli appassionati di escursioni e attività outdoor, il Ferragosto bresciano propone un’ampia gamma di percorsi, primo tra tutti il bike tour enogastronomico organizzato da Tignale MTB Experience a 900mt a picco sul Benaco, che comprende la visita all'oleificio con tanto di degustazione finale. Sempre a Tignale, per venerdì alle 10 è prevista l’escursione guidata lungo il sentiero di Lawrence, fino a Campione del Garda.

Nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore, a Ferragosto le feste e le manifestazioni folcloristiche ripopolano i borghi bresciani (e non): dall’11 al 15 agosto, San Martino della Battaglia ospita la 45° Festa del Vino, organizzata dal Gruppo Sportivo della frazione desenzanese. Quest’anno sarà possibile cenare all’aperto su prenotazione (l’apertura degli stand gastronomici è alle 19) e non ci saranno spettacoli dal vivo, ma solo contributi audio e video.

A Isorella, in occasione della Festa di San Rocco le tre giornate di sabato, domenica e lunedì saranno dedicate al patrono della città, tra cene lungo il Naviglio, spettacoli musicali e il concorso canoro, mentre dal 13 al 15 agosto il comune di Breno festeggia il Ferragosto con Mini Camunerie, tra show di luci, silent party e cena in piazza a base di casoncelli e controfiletto.

Molto caratteristica anche la processione religiosa (non più organizzata in gruppo, ma stavolta su iniziativa privata e personale) che avrà luogo sulla riva veronese del lago di Garda: domenica 15 agosto la chiesa arroccata della Madonna della Corona (loc. Spiazzi, Verona) celebra la solennità dell’Assunzione con l’apertura del pittoresco santuario dalle ore 20 fino a mezzanotte. Al piazzale Giovanni Paolo II si riceveranno le fiaccole e le indicazioni sullo svolgimento del percorso.

Rimangono attive le visite guidate alla miniera di stagionatura del Valtrompia DOP a Bovegno (con possibilità di acquistare i prodotti e di partecipare a una degustazione del formaggio triumplino con il personale del Consorzio) e l’iniziativa Malghe aperte. Questo venerdì, sarà possibile assaggiare formaggio Silter e altre specialità locali, alla malga S. Apollonia di Ponte di Legno, previo accordo telefonico con il casaro responsabile Oscar Baccanelli.

Per restare aggiornato/a su tutti gli eventi di Ferragosto, visita il sito ufficiale di ABrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, o scarica la app sul cellulare.

