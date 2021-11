Moira Orfei, l'ultimo spettacolo e l'addio 6 anni fa a Brescia

Lo spazio che accoglie le vignette «in punta di matita» firmate da Luca Ghidinelli aggiunge un tocco nostrano e si fa guida alla scoperta (o riscoperta) di figure di oggi e di ieri di figli della Leonessa ai quali in occasione di ricorrenze più o meno note il vignettista bresciano dedica una sua tavola. E attraverso essa - che si guardi alla storia o al mondo dello sport, agli spettacoli o alla politica - i lettori possono con un sorriso rinnovare ricordi e conoscenze tutti squisitamente di marca bresciana.

Il suo ultimo spettacolo fu a Brescia. L'ultima intervista al nostro quotidiano. E nella Leonessa, lei regina degli elefanti, è morta sei anni fa esatti, il 15 novembre 2015. Moira Orfei, volto, personaggio, figura leggendaria non solo dell'arte circense, ma anche della società e del costume del secondo dopoguerra in Italia stava per compiere 84 anni. E se Miranda Orfei (così all'anagrafe) era nata nel 1931 a Codroipo, in Friuli, sarebbe riduttivo renderla figlia di una sola terra, lei che ha fatto del viaggio l'arte implicita dell'essere signora del circo. E così la sua brescianità non è forse minore della sua friulanità o della sua italianità.

Una vita intera trascorsa sulla ribalta circolare sotto il tendone, in un viaggio senza fine con quella famiglia - reale e figurata - composta da acrobati, pagliacci, domatori, maestri della giocoleria che ha regalato emozioni a milioni di persone.

Nella sua casa-caravan, fino all'ultimo ha voluto esserci per il suo pubblico, quello del circo che aveva fondato con il marito Walter Nones nel 1961, dopo averlo conosciuto in Kuwait.

Gli italiani si voltano, celebre scatto di Mario De Biasi in cui compare una giovanissima Moira Orfei

Il suo look inconfondibile e la sua avvenenza erano divenuti leggendari - complice anche il successo decretato dal piccolo e dal grande schermo - tanto da essere al centro di uno scatto che ha fatto epoca, «Gli italiani si voltano», opera del fotografo Mario De Biasi su commissione del rotocalco «Bolero», che in una mattina del 1954 immortalò una folla tutta al maschile i cui sguardi erano catalizzati dalla 23enne biancovestita Moira, mentre l'artista si inoltrava verso la galleria Vittorio Emanuele nel cuore di Milano.

Il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 90 anni: con il ritratto qui proposto le rende omaggio in punta di matita il vignettista bresciano Luca Ghidinelli.

