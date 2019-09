Miss Italia, Giada brilla tra le 20 più belle nel gran finale

Grandi emozioni ieri sera alla finalissima di Miss Italia a Jesolo. Fra le 80 finaliste (selezionate tra 200 concorrenti) c’era Giada Pezzaioli, originaria di Montichiari, 25 anni. Giada portava la fascia di Miss Puglia (da una decina d’anni vive a Lecce), a cui si è aggiunta la fascia Miss Bella Oggi.

È stato il televoto, quest’anno protagonista assoluto, a decidere il corso della serata: la vincitrice della fascia è la 20enne lombarda Carolina Stramare. Dopo la presentazione delle 80 concorrenti (Giada Pezzaioli - che era in concorso con il numero 17 - è stata sinteticamente definita da Alessandro Greco come: «già mamma, organizza eventi»), si è entrati nel vivo delle eliminazioni. Nel corso della serata, Giada è stata inclusa nelle 20 Miss destinate a proseguire la corsa verso il titolo, ma non è poi entrata nelle «magnifiche dieci».

