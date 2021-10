La zanzara coreana è arrivata in Lombardia, secondo mibbaz

La zanzara coreana che non teme il freddo è ormai arrivata in Lombardia. Lo rivela una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Milano, pubblicata sulla rivista Parasites & Vectors. Durante l'estate del 2020, nel corso di un programma di sorveglianza di siti a rischio di introduzione di nuove zanzare invasive a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia, i ricercatori hanno prelevato circa 6.000 larve e centinaia di uova di zanzara da raccolte d'acqua (come piccoli stagni, vasche artificiali e contenitori).

Questa zanzara, a differenza delle note «sorelle» del genere Aedes, come appunto la zanzara tigre, tollera molto bene le basse temperature, tanto che ha già colonizzato un'ampia area collinare-montana del Veneto e Trentino.

Nella videovignetta del bresciano mibbaz, la zanzara è rappresentata scherzosamente in tuta da sci.

