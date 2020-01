La Bandabardò scalda il pubblico dell'Ice Music Festival

Si è aperta ieri con due concerti della Bandabardò la seconda edizione dell'Ice Music Festival, promosso da Consorzio Pontedilegno-Tonale, APT ValdiSole e Trentino Marketing.

Tra Trentino e Lombardia, a Passo Tonale, fino alla conclusione di marzo è previsto un cartellone di 52 concerti a 2600 metri, in un teatro-igloo da 300 posti, con strumenti rigorosamente di ghiaccio. Un'esperienza unica, per gli stessi artisti e per il pubblico che può vivere un concerto da brivido.

La Bandabardò ha scaldato l'EQ Ice Dome - già tutto esaurito al primo concerto - con i brani cult del proprio repertorio, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con le loro canzoni più famose.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it